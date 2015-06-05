​Прошла презентация посвященного Европейским играм табло "Шоколадное чудо"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В рамках демонстрации в Музейном центре Музея шоколада "Nikolya" прошла презентация шоколадного табло, посвященного первым Европейским играм "Баку-2015".

Как сообщает Report, по этому случаю в Баку была организована авторская выставка Музея шоколада "Nikolya", произведения которого продемонстрированы в более 40 странах мира. Со дня открытия выставки посмотреть шоколадные чудеса пришли более 10 000 человек.

На презентации не имеющего аналога в мире табло 3D весом 200 кг и шириной более 3 метров участвовали министр культуры и туризма Абульфас Гараев, генеральный исполнительный директор Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг, посол США в Азербайджане Роберт Секута, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, автор Николай Попов и другие.