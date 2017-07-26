Промышленные альпинисты Баку - РЕПОРТАЖ

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Тех, кто моет окна высокоэтажных зданий, называют альпинистами, на самом же деле альпинистов среди них не так и много.

Сотрудник Report пишет о людях, выбравших эту интересную профессию.

Речь пойдет о команде альпинистов, состоящей из двух человек.

Это Тебриз Юсифов и Мехман Худавердиев, работающие в Demirchi Tower.

"Мы не только моем окна"

По словам наших собеседников, их альпинистская деятельность связана с Demirchi Tower, они работают здесь с момента основания здания. Этой работе они научились от своих турецких коллег. В их обязанности входит не только мытье, но и замена окон. В целом, они выполняют всю работу, связанную с окнами здания.

Дни, когда можно мыть окна, они определяют по погоде. Когда сильный ветер, работать невозможно. В таких случаях они работают внутри здания.

Мы понаблюдали за процессом смены окна альпинистами, эта работа требует много усилий, времени и терпения. Демонтировать стекло очень трудно и опасно.

Из моряки в альпинисты

Ранее Тебриз Юсифов был моряком. Поэтому он не боится ни ветра, ни урагана. Он работал боцманом на грузовом судне, то есть бригадиром матросов. Побывал в Средиземном, Черном морях, в Атлантическом океане и был в большинстве стран Европы. Несколько лет работал и в Каспийском море.

Т. Юсифов отметил, что у него отсутствует чувство страха: "У альпиниста не должно быть чувства страха".

Герои нашего репортажа сказали о том, что не встречались в Азербайджане с женщинами-альпинистами. По их мнению, выражение "женщина не может работать альпинистом" в корне неверное. Поскольку есть много отважных женщин, способных работать в любой трудной профессии.

Высотные здания с рельсами на крыше

Альпинисты, для того чтобы начать работу, должны забраться на крышу. Чтобы понаблюдать за процессом, мы тоже забрались на крышу здания.

Баку - город ветров, поэтому даже в самый жаркий июльский день мы наблюдали ветер на крыше здания. Наши собеседники говорят, что во время мойки окон зданий основная трудность связана именно с ветром.

Альпинисты, забравшись на крышу здания, по направлению ветра определяют, на какой стороне здания будут работать. Направление ветра в основном определяют по флагу на Площади флага и морским судам. Тем более, что бывший моряк Т. Юсифов с легкостью может определить направление ветра.

Альпинист может быть и полным

Корзина, на которой альпинисты поднимаются, вмещает 2 человек и еще 340 кг груза. То есть для альпинистов в корзине не поставлен лимит весовой категории. Альпинист может быть и больше весом, главное, чтобы он был бесстрашным, внимательным, быстрым, имел опыт работы и хорошо знал свое дело.

В целях безопасности работники помимо корзины используют тросы, которыми они прикрепляются к крыше здания.

Опасные моменты

Бывало, что порывистый ветер перебрасывал корзину с альпинистами на другую сторону здания.

Корзина с одной стороны оснащена резиной, которая защищает стекло. Но с другой стороны резины нет, поэтому можно разбить стекло, если ветер повернет ее: "Мы больше себя бережем стекла, поскольку за окнами сидят сотрудники офисов, они могут получить серьезные травмы".

Собеседник говорит, что во время чрезвычайной ситуации помочь им могут только они сами: "В самом опасном положении окружающие для оказания помощи могут обратиться в министерство по чрезвычайным ситуациям. А нам никто не может помочь".

Птицы загрязняют стекла

В связи с тем, что Баку - ветреный город, пыль бывает всегда. В результате загрязняются и окна. Когда льет дождь, эта пыль превращается в грязь. Собеседники говорят, что, помимо этого, также птицы загрязняют стекла.

Вспомогательные средства

Для того чтобы помыть окно, альпинистам не так многое и требуется. Особые моющие вещества, ведро, вода, губка или стяжка, чтобы убрать воду, этого бывает достаточно для данной работы.

Чистота, требующая месяц времени

Наши герои говорят, что стекла всего здания они полностью моют в течение одного месяца. Альпинисты в течение дня очищают примерно 500-600 кв. м стекла. Общая площадь фасада здания 13 500 кв. м, поэтому и моется в течении месяца.

Интересные моменты работы

У этой опасной работы есть и интересные, позитивные стороны. К примеру, как и со звездами, люди стремятся сфотографироваться с ними: "Нас фотографируют посетители ресторанов, стекла которых мы моем, они машут нам изнутри и просят посмотреть в камеру для того, чтобы сделать селфи. Кроме того, нас снимают и фотографы. На некоторых этажах бывает, что люди радуются, подходят к окну".

Есть даже те, кто боится альпинистов: "Был один человек, который испугался при виде нас и начал кричать. Позднее мы узнали, что это новый работник, не знал что мы моем стекло".

А недавно, когда они мыли окно, одна женщина написала что-то на бумаге и поднесла к окну: "Дама написала "хорошо помойте боковое стекло".

Фото: Эльшан Баба