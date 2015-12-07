Люди чтят память погибших и пропавших без вести на месторождении "Гюнешли" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Собравшись на Приморском бульваре, люди чтят память нефтяников, погибших и пропавших без вести в результате пожара на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

Как сообщает Report, в ходе акции, организованной группой молодежи, вдоль берега были возложены гвоздики. Люди также бросают цветы в море. Церемония почтения памяти нефтяников продлится до 00:00 часов.

Напомним, что 4 декабря в 17:40 на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произошел пожар после обрыва газовой линии из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человека, 29 человек пропали без вести, тело одного погибшего нефтяника передано семье. Поиски пропавших без вести продолжаются.