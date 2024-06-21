Проблемы литераторов в Азербайджане обсудили в очередном выпуске программы "Поговорим?"

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Каково в наши дни быть писателем в Азербайджане, как строятся взаимоотношения авторов и издательств и многое другое обсудили в очередном выпуске подкаста "Поговорим" журналист Гамид Гамидов и его гость, народный писатель Азербайджана, член Союза писателей и Союза кинематографистов страны Натиг Расулзаде.

Как передает Report, гость рассказал, можно ли в наши дни прожить на гонорары, о том, над чем он сейчас работает, о его сотрудничестве с издательством.

Расулзаде постарался ответить на вопрос, с какими главными проблемами сталкивается современный азербайджанский писатель.

Писатель рассказал о своей последней из написанных книг, о темах своих будущих произведений, а также о том, какие угрозы могут представлять современные технологии, в частности искусственный интеллект, современным писателям.

Участники беседы также затронули изменения в литературной среде в Азербайджане, произошедшие за последние 30 лет, обсудили современное азербайджанское кино и постарались ответить на важный для каждого вопрос: "Куда катится мир?"