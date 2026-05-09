В Баку временно изменены маршруты 7 автобусных линий
Инфраструктура
- 09 мая, 2026
- 10:04
В Баку временно изменены маршруты 7 регулярных автобусных линий.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения связаны с ремонтными работами, которые пройдут 9-11 мая на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде - на участке от улицы Назыма Хикмета до улицы Исфандияра Зюлалова, а также на улице Самеда Вургуна - от улицы Аббасгулу аги Бакиханова до улицы Физули.
В связи с ограничением движения транспорта временно изменены схемы движения 7 автобусных маршрутов.
Автобусы №39, 77, 96, 165 и 205 будут следовать по улице Назыма Хикмета и проспекту Метбуат, а маршруты №61 и 88A - по проспекту Азадлыг.
