В Баку временно изменены маршруты 7 автобусных линий

    Инфраструктура
    • 09 мая, 2026
    • 10:04
    В Баку временно изменены маршруты 7 регулярных автобусных линий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения связаны с ремонтными работами, которые пройдут 9-11 мая на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде - на участке от улицы Назыма Хикмета до улицы Исфандияра Зюлалова, а также на улице Самеда Вургуна - от улицы Аббасгулу аги Бакиханова до улицы Физули.

    В связи с ограничением движения транспорта временно изменены схемы движения 7 автобусных маршрутов.

    Автобусы №39, 77, 96, 165 и 205 будут следовать по улице Назыма Хикмета и проспекту Метбуат, а маршруты №61 и 88A - по проспекту Азадлыг.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    Bakıda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib

