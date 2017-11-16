Последствия землетрясения в Агдаме - ФОТО - ВИДЕО

Агдам. 16 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение вызвало негативные последствия в Агдамском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, разрушился частный дом жительницы села Учоглан Захры Сафаровой.

Как сообщил местному бюро Report первый заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Аллахверен Алиев, приступили к подсчету ущерба, нанесенного стихийным бедствием: "Мы подняли вопрос перед Кабмином и министерством по чрезвычайным ситуациям. После общего осмотра будет оказана необходимая помощь".