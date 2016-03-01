Последние дни палаточного городка Майдана - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В ноябре 2013 году в Украине началась массовая многомесячная акция протеста в центре Киева в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других городах Украины. В качестве причин таких масштабных протестов называют социальную несправедливость, огромную поляризацию доходов и уровня жизни населения Украины и разгул коррупции. 21 февраля 2014 года после переговоров между президентом Виктором Януковичем и представителями оппозиции при посредничестве представителей Евросоюза и России было подписано соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине. В этот же день Янукович покинул украинскую столицу. 27 февраля Верховная рада назначила Арсения Яценюка исполняющим обязанности премьер-министра Украины, было сформировано новое правительство. Новая украинская власть получила признание со стороны Евросоюза и США.

Report представляет фоторепортаж с Майдана, где отмечался День Героев Небесной Сотни - день чествования подвига участников Революции достоинства в Украине (ноябрь 2013 - февраль 2014). Отметим, что несколько дней спустя последние палатки на Майдане были демонтированы.