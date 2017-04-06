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    Пасхальный базар в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям-сиротам

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку проходит VIII Благотворительный Пасхальный базар, сообщает Report.

    Выступивший на открытии мероприятия архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр отметил, что данное благотворительное мероприятие, ставшее уже традиционным, вписалось в культурную ткань Азербайджана и оказалось востребованным в обществе.

    В ходе Пасхального базара представлены пасхальные атрибуты, изделия народных промыслов, сувениры, украшения и картины художников. В ходе мероприятия также состоялась благотворительная лотерея.

    Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям-сиротам.

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