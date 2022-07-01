Oxu.az отмечает свое 9-летие

Сегодня день основания новостного портала Oxu.az.

Сегодня день основания новостного портала Oxu.az.

Как сообщает Report, с момента создания Oxu.az проходит девять лет, новостной сайт, входящий в состав Global Media Group, функционирует с июля 2013 года.

На сайте оперативно в круглосуточном режиме на азербайджанском и русском языках публикуются новости о самых актуальных и интересных событиях, как в стране, так и в мире, аналитические статьи, фото- и видеоотчеты, а также материалы, где читатели могут найти ответы на интересующие их вопросы.

Главный редактор сайта Ульви Сафаров отмечает, что цель создания сайта — донести до широкой аудитории самые важные и интересные новости в мире и в стране.

"Как самый читаемый сайт в стране, на нас лежит большая ответственность. Одна из наших основных целей заключается в предоставление нашим читателям своевременной, точной и беспристрастной информации. Сейчас планируем создать новую рубрику Sözbaz, где можно будет узнать неизвестные значения известных слов, которые мы слышим ежедневно. В настоящее время новостной портал Oxu.az является одним из ведущих сайтов в стране. Наша цель — сохранить это лидерство и всегда быть на высоте".

Другой сотрудник Oxu.az, Ровшан Асадов отмечает, что уже восемь месяцев работает на сайте редактором. Он говорит, что рад быть членом команды. "Информация поступает к нам из различных источников. Это может быть частное лицо или госучреждение. Затем мы обрабатываем новость, и после уточнения из нескольких других источников, выставляем на сайт. Разумеется, у нас здоровая конкуренция с другими новостными сайтами. И каждый из нас старается оперативно донести до читателей новость".

Корреспондент Кенуль Джафарли, работающий в Oxu.az с 2018 года, пишет новости социальной сферы. По ее словам, для нее очень важны репортажи и интервью, которые она готовит. "Хотелось бы отметить, что при подготовке материалов о социальных проблемах наша главная цель не только осветить их, но и постараться добиться их решения", - говорит она. Если такое происходит - это и есть самое большое удовлетворение от работы. "Что касается конкуренции, то для нас достоверность, точность и полнота информации важнее ее оперативной публикации. У нас уже есть определенная читательская аудитория. Читатель знает, что получит от нас достоверную новость", - сказала она.

Эмилия Тагиева, рассказала, что работает переводчиком около четырех лет. Но также время от времени публикует свою колонку и репортажи. "Перевожу новости с русского, турецкого и английского на азербайджанский язык почти четыре года. Честно говоря, я немного колебалась, когда начинала тут работать. Я думала, что не справлюсь. Но теперь я очень рада быть членом этой трудолюбивой команды", - сказала она.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег из Oxu.az и желает успехов в их деятельности!