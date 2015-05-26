​Остров, расположенный в 100 км от Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Остров Чилов общей площадью 11,4 кв. км расположен в 25 км от Абшеронского полуострова и в 100 км от города Баку. Как сообщает Report, протяженность острова - 4,5 км, ширина - 3,3 км, самая высокая точка острова расположена на высоте 8 метров.

На острове Чилов имеются два жилых массива - "Старый поселок" и "Новый поселок", которые получили статус поселка в 1949 году. На острове, куда можно попасть лишь при помощи морского транспорта или на вертолетах, проживают 1692 человека.

На острове Чилов, где расположено принадлежащее SOCAR нефтегазодобывающее управление "28 Мая" (НГДУ), действуют детский сад, средняя школа, мечеть, водоочистительное управление, три общежития, медпункт, дом чая и другие общественные центры.

В средней школе №131, носящей имя Национального героя Расима Ибрагимова, обучаются 122 ученика, которым преподают 23 учителя.

Хотя детский сад рассчитан на 50 дошколят, на данный момент его посещает 21 ребенок.

В имеющих все необходимые условия общежитиях, предусмотренных для проживания 315 человек, насчитывается по 35 комнат.