​Остров, соединенный с Абшероном: Пираллахы - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Остров Пираллахы считается самым крупным островом расположенного на западных берегах Каспийского моря Абшеронского архипелага. Из-за наличия здесь питьевой воды, люди населяли остров испокон веков.

Остров Пираллахы расположен на востоке Абшеронского полуострова и является одним из крупных островов Каспийского моря. Площадь острова составляет 17,56 (1755,49 га) квадратных километров, длина - 12 км, ширина - от 0,2 до 4 км. Согласно статистическим данным на январь 2015 года, население района Пираллахы составляет 16621 человек.

Для соединения острова с Абшеронским полуостровом в 1939 году Народный комиссариат топливной промышленности утвердил в Москве проект для строительства моста-плотины "Дамба". К строительству моста приступили в 1941 году и завершили в 1943 году.

До 1943 года соединяющей остров с берегом дороги не было и чтобы добраться до берега люди использовали лодки, корабли и катера. После строительства "Дамбы" остров Пираллахы получил статус искусственного полуострова.