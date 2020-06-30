Опасность растет: не Кура впадает в Каспий, а Каспий - в Куру - ВИДЕО

В Азербайджане происходит необычный природный процесс - Каспийское море вливается в Куру.

Как передает центрально-низменное бюро Report, смешивание вод Каспия и Куры привело к недостатку питьевой и оросительной воды в Нефтчалинском районе. Это создало серьезную экологическую опасность в районе.

Report регулярно выпускает новости о большой угрозе в случае, если вода в Куре снизится до критической черты и не будут приняты превентивные меры. Эта опасность произошла из-за того, что не было принято никаких превентивных мер. Из-за критического снижения уровня воды в реке, уже не Кура впадает в Каспий, а Каспий в Куру. Соленая морская вода сделала пресную речную воду непригодной.

По предварительным данным, морская вода смешалась с водой в Куре на протяжении 30 километров.

Для устранения проблемы были направлены 20 специальных водных машин ОАО "Азерсу" объемом 10 кубометров каждый. Эти машины снабжают население питьевой водой.

Ситуация в Нефтчалинском районе остается критической. По информации, проблему планируется решить за счет воды из Мингячевирского водохранилища.