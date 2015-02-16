Летающие ковры в "Шахдаге" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В этом году в туристическом центре "Шахдаг" вновь провели традиционный конкурс по названием "Король ковров" ("Xalçaların Şahı").

Как сообщает Report, конкурс прошел при организационной поддержке туристических комплексов "Red Bull" и "Şahdağ". В рамках конкурса одетые в яркие и веселые костюмы участники преодолели с помощью специальных устройств трамплины протяженностью 80 метров и 80 см, спустились с вершины горы и нырнули в бассейн с холодной водой.

Самое интересное в том, что конкурсанты съезжали с горок на коврах.

Отметим, что в этом году в конкурсе принимала участие творческая команда из 20-ти человек. Жюри определила победителей по трем категориям: лучший прыжок, самая креативная команда и зрительская симпатия.