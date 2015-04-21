Один день на "Острове чудес" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Заложенная в 1947 году платформа "Нефтяные камни" попала в Книгу рекордов Гиннеса (Guinnes Records Book) как первая в мире морская нефтяная платформа.

Платформу часто называют "Восьмым чудом света", "Островом семи кораблей" или "Островом чудес".

На "Нефтяных камнях" на данный момент работают около 3500 человек, более 150-ти из которых женщины. Платформа расположена в 42 км от берега и в 120 км от Баку.

Для проживания работающих здесь людей на платформе построено 7 общежитий, два из которых 9-этажные, а остальные - 5-этажные.

Кроме общежитий, на площади в 39 913 кв. км "Нефтяных камней" общей площадью 68 880 кв. км также действуют две столовые, одна амбулаторная больница, музей, чайхана, футбольная площадка, спортзал и парк.

Первая нефть на "Острове чудес", входящем в административную территориальную единицу столичного района Пираллахы, была выкачана 7 ноября 1949 года с глубины в 942 метра.

Report предлагает фоторепортаж с "Нефтяных камней".