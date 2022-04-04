Одесса под обстрелом ракет "Искандер-М" - ФОТОРЕПОРТАЖ

За последнюю неделю все чаще стали наноситься ракетные удары и атаки БПЛА по Одессе с Черного моря и аннексированного Россией Крыма.

За последнюю неделю все чаще стали наноситься ракетные удары и атаки БПЛА по Одессе с Черного моря и аннексированного Россией Крыма.

Ракетные удары в последнее время по Одессе, расположенной в 300 км от Киева, происходят на фоне отступления российских войск из Киева, Чернигова и Сум. В связи с этим оборона города с суши и с воздуха в последние дни многократно усилилась. На улицах Одессы, в которой в день, по меньшей мере, трижды звучат сигналы тревоги, установлены серьезные заграждения. Несмотря на это, вооруженные силы России продолжают наносить ракетные удары по городу, применяя в том числе баллистические ракеты "Искандер-М". Большая часть этих ракет обнаруживается и уничтожается системами ПВО Украины.

Восточно-европейское бюро Report представляет репортаж из Одесской области: