О героизме легендарного экипажа пилотов: Борьба с неуправляемым самолетом

Легендарный пилот азербайджанской авиации, налетавший 28 500 часов за 50 лет, кавалер ордена "Шохрат" Азимбала Азимов стал гостем Report. В интервью агентству он прояснил некоторые нюансы крушения пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозны

Легендарный пилот азербайджанской авиации, налетавший 28 500 часов за 50 лет, кавалер ордена "Шохрат" Азимбала Азимов стал гостем Report. В интервью агентству он прояснил некоторые нюансы крушения пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря.

Представляем вашему вниманию данное интервью:

- Многое уже известно об авиакатастрофе пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау в Казахстане. Что вы думаете об этом?

- Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность командиру Игорю Кшнякину, который героически пытался посадить неуправляемый самолет. Представьте, вы едете в машине, хотите повернуть руль влево или вправо, а он не поворачивается. Стюардесса Хокюма Алиева в свою очередь просила 20 человек пройти вперед. Уточню, что каждый пассажир весит в среднем 70-80 кг. Видимо, командир уже понял, что управление невозможно, и в такой ситуации пытался сбалансировать нагрузку борта.

- В социальных сетях многие мнимые эксперты утверждают, что если бы пилот посадил самолет на воду, ситуация была бы иной. Я хочу, чтобы вы прояснили этот вопрос. Вообще, была ли технически или тактически возможна посадка самолета на воду?

- Конечно, технически возможно посадить самолет на воду. Все пилоты и экипаж проходят аварийно-спасательную подготовку. Для каждого пассажира в самолете есть жилеты. Но здесь ситуация была другая. Если бы посадка на воду произошла на такой скорости, самолет бы полностью разрушился и шансов у людей на выживание не было бы вообще. Если бы были доступны записи радиопереговоров, я бы мог послушать и сделать выводы, пока исследуются черные ящики. В переговорах записываются все параметры самолета, в том числе работа двигателя и гидравлика.

- Сколько времени могло быть у пилота для принятия решения после того, как самолет пострадал от внешнего воздействия?

- Возможно, пилот не знал, что возникнут такие неисправности. Их направляли. Возможно, они думали, что в Актау погода лучше. Может быть, поэтому их туда направили. Честно говоря, в Актау была прекрасная погода. Вы даже видите, что он выпускает шасси, идет с открытыми колесами. Значит, они надеялись, что доедут до полосы. Капитан может посадить самолет либо на 2, либо на 3 точки. Пилот так и делает, сначала начинает разворачивать самолет передним колесом и правым шасси.

- Как вы справлялись с возникающими сложностями в период работы пилотом?

- За время моей деятельности был один случай. Человек должен рассказывать и о своих упущениях. Однажды, во время полета из Африки из-за спешки я не установил стабилизатор. Когда скорость увеличилась, я почувствовал, что руль свободный и сразу понял причину. Я не прервал полет. Но решил, что хотя бы на 15 секунд установлю 1,2-1,3 градуса, чтобы он мог управлять мной. Слава богу, мы добрались до суданской столицы Хартума.

- А вы сталкивались с аварийными ситуациями, сопоставимыми с происшествием на авиарейсе Баку-Грозный?

- Был такой случай, мы летели на грузовом самолете Boeing 707. Возникла неисправность в механизме, левое шасси не выпускалось. И это было ночью, я попросил диспетчера проверить шасси. Он ответил, что из-за темноты не может определить состояние шасси. Сначала я решил приземлиться на правое колесо, однако передумал, так как если бы судно потянуло вправо могла бы сломаться дверь и повредиться гидравлика. Я поднялся, начались проблемы. Мне удалось вывести его из крена.

Касаемо авиакатастрофы вблизи Актау отмечу, что после того как комиссия завершит работу и вынесет решение мы соберем материалы и проанализируем их в Национальной авиационной академии. Так как данный случай поучителен и должен стать частью студенческих занятий. Мы обязательно проанализируем эти события, однако на данный момент можно сказать лишь одно: наши опытные пилоты действовали очень профессионально.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфугар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.