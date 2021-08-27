Новый парк Баку площадью в 43 га

Эта некогда заброшенная территория за короткое время превратилась в место отдыха жителей столицы. От прежнего облика не осталось и следа. Это место, расположенное в Хатаинском районе столицы, было реконструировано и превращено в одно из красивейших парков

Эта некогда заброшенная территория за короткое время превратилась в место отдыха жителей столицы. От прежнего облика не осталось и следа. Это место, расположенное в Хатаинском районе столицы, было реконструировано и превращено в одно из красивейших парков Баку лесного типа. 26 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка “Гянджлик” на территории Хатаинского района Баку.

Съемочная группа Report побывала во вновь созданном парке ”Гянджлик" и побеседовала с посетителями.

В парк, который открыт всего один день, уже приходит огромное количество людей. Это место посещают не только те, кто живет рядом, но и жители из разных районов столицы.

В парке создана различная инфраструктура для отдыха жителей и гостей города. Находясь здесь, посетители и зимой, и летом могут любоваться живописной панорамой столицы и Каспийского моря.

Парк "Гянджлик" занимает территорию площадью 43 гектара. Здесь посажено до 300 тысяч деревьев, заложены полосы озеленения. В новой зоне отдыха созданы спортивно-развлекательные площадки как для детей, так и для взрослых, установлены аттракционы. Кроме того, Министерство труда и социальной защиты населения создало спортивно-развлекательную зону для лиц с физическими ограничениями.

В оформлении парка "Гянджлик" тщательно продумана каждая деталь. Представленная здесь композиция "Сердца" воспевает любовь к нашей столице, природе, людям.

На территории построены крытая и открытая футбольные площадки. В парке также созданы места для пикников, имеются беговые и велосипедные дорожки, что будет привлекать сюда любителей спорта.

С учетом того, что территория парка достаточно большая, для удобства отдыхающих установлены соответствующие информационные табло и указатели. Одно из самых красивых мест на территории - созданное в парке озеро.

Возглавляемый первой леди Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева также уделяет особое внимание осуществляемым на государственном уровне проектам по улучшению экологической ситуации в Азербайджане. Фонд реализует проекты по созданию новых и охране существующих озеленительных полос в нашей стране. Важную роль в этом деле играют реализуемые по инициативе и при поддержке вице-президента Фонда, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекты, направленные на дальнейшее улучшение экологической ситуации.