Азербайджан обсудил с ВБ инициативы по развитию финансового сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили возможности реализации совместных инициатив, которые будут способствовать развитию финансового и росту частного сектора.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, руководящий состав ЦБА встретился с представителями миссии Всемирного банка по финансовой доступности для создания рабочих мест и экономического роста (FINGROW), находящимися с визитом в Азербайджане.

В рамках визита были продолжены консультации по программе FINGROW, обсуждены необходимые механизмы поддержки в направлении совершенствования механизма кредитных гарантий и внедрения компонентов капитального финансирования и др. вопросы.