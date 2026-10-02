Азербайджан обсудил с ВБ инициативы по развитию финансового сектора
Финансы
- 02 октября, 2026
- 12:18
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили возможности реализации совместных инициатив, которые будут способствовать развитию финансового и росту частного сектора.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, руководящий состав ЦБА встретился с представителями миссии Всемирного банка по финансовой доступности для создания рабочих мест и экономического роста (FINGROW), находящимися с визитом в Азербайджане.
В рамках визита были продолжены консультации по программе FINGROW, обсуждены необходимые механизмы поддержки в направлении совершенствования механизма кредитных гарантий и внедрения компонентов капитального финансирования и др. вопросы.
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