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    Азербайджан обсудил с ВБ инициативы по развитию финансового сектора

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 12:18
    Азербайджан обсудил с ВБ инициативы по развитию финансового сектора

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили возможности реализации совместных инициатив, которые будут способствовать развитию финансового и росту частного сектора.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, руководящий состав ЦБА встретился с представителями миссии Всемирного банка по финансовой доступности для создания рабочих мест и экономического роста (FINGROW), находящимися с визитом в Азербайджане.

    В рамках визита были продолжены консультации по программе FINGROW, обсуждены необходимые механизмы поддержки в направлении совершенствования механизма кредитных гарантий и внедрения компонентов капитального финансирования и др. вопросы.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Всемирный банк (ВБ)
    Фото
    Azərbaycan Dünya Bankı ilə maliyyə sektorunu inkişaf etdirəcək birgə təşəbbüsləri müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, World Bank discuss joint initiatives to develop financial sector
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