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    У берегов Новой Зеландии погибли 12 карликовых косаток

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 12:17
    У берегов Новой Зеландии погибли 12 карликовых косаток

    По меньшей мере 12 карликовых косаток погибли, выбросившись на берег новозеландского пляжа Найн-Майл-Бич.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    По данным новозеландского департамента охраны природы, на данный момент погибло от 12 до 15 китов, а неизвестное количество было поднято с берега на Крайнем Севере Новой Зеландии.

    По данным радиостанции RNZ, сообщение о выбросе рыбы на берег поступило вчера вечером. Спасательные работы продолжались в пятницу в сложных условиях, при этом департамент сотрудничал с племенами маори Крайнего Севера. Согласно сообщению, мертвых китов перемещали для захоронения.

    Карликовые косатки, вид океанических дельфинов, длина которых может достигать 2,6 метра, ранее уже выбрасывались на берег пляжа Найн-Майл-Бич. В 2018 году на берег выбросилось около 12 особей, восемь из которых были доставлены в более спокойные воды на противоположном побережье. Согласно отчету, после последующей попытки вернуть их на поверхность выжила только одна косатка.

    Новая Зеландия
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