У берегов Новой Зеландии погибли 12 карликовых косаток

По меньшей мере 12 карликовых косаток погибли, выбросившись на берег новозеландского пляжа Найн-Майл-Бич.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным новозеландского департамента охраны природы, на данный момент погибло от 12 до 15 китов, а неизвестное количество было поднято с берега на Крайнем Севере Новой Зеландии.

По данным радиостанции RNZ, сообщение о выбросе рыбы на берег поступило вчера вечером. Спасательные работы продолжались в пятницу в сложных условиях, при этом департамент сотрудничал с племенами маори Крайнего Севера. Согласно сообщению, мертвых китов перемещали для захоронения.

Карликовые косатки, вид океанических дельфинов, длина которых может достигать 2,6 метра, ранее уже выбрасывались на берег пляжа Найн-Майл-Бич. В 2018 году на берег выбросилось около 12 особей, восемь из которых были доставлены в более спокойные воды на противоположном побережье. Согласно отчету, после последующей попытки вернуть их на поверхность выжила только одна косатка.