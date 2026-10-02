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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Президент: Сегодня Азербайджан превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 11:49
    Президент: Сегодня Азербайджан превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности

    Богатый энергетическими ресурсами Азербайджан сегодня превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    "Потому что энергетическая безопасность означает национальную безопасность каждой страны, и наша роль будет возрастать еще больше", – добавил глава государства.

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан Партия Ени Азербайджан Энергетическая безопасность
    İlham Əliyev: Azərbaycan bu gün çox ciddi geosiyasi və təhlükəsizlik faktoruna çevrilib
    President Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan has become a very serious geopolitical and security factor
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