Президент: Сегодня Азербайджан превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:49
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Богатый энергетическими ресурсами Азербайджан сегодня превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
"Потому что энергетическая безопасность означает национальную безопасность каждой страны, и наша роль будет возрастать еще больше", – добавил глава государства.
İlham Əliyev: Azərbaycan bu gün çox ciddi geosiyasi və təhlükəsizlik faktoruna çevrilib
President Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan has become a very serious geopolitical and security factor
Последние новости
05:38
Арда Гюлер пропустит матч с ИталиейФутбол
05:23
Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в МанчестереДругие страны
04:53
МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три годаДругие страны
04:16
UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкерДругие страны
04:05
Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моряДругие страны
03:44
Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
03:07
Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топливаДругие страны
02:39
Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистамДругие страны
02:21