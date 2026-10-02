Президент: Сегодня Азербайджан превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности

Богатый энергетическими ресурсами Азербайджан сегодня превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Потому что энергетическая безопасность означает национальную безопасность каждой страны, и наша роль будет возрастать еще больше", – добавил глава государства.