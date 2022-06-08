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Незаконное строительство на территории нефтепромыслов будет предотвращаться

Незаконное строительство на территории нефтепромыслов будет предотвращаться В Баку до сих пор сохраняется проблема незаконного захвата территорий нефтепромысловых объектов и продажи ее гражданам.
Мультимедиа
8 июня 2022 г. 13:20
Незаконное строительство на территории нефтепромыслов будет предотвращаться

В Баку до сих пор сохраняется проблема незаконного захвата территорий нефтепромысловых объектов и продажи ее гражданам.

Как сообщает Report, одной из быстро заселяемых является территория месторождения НГДУ имени Гаджи Зейналабдина Тагиева в поселке Бузовна.

Часть территории месторождения уже стала жилым массивом.

Об опасности проживания здесь граждан неоднократно информировали. Но, несмотря на это, сотни жителей пытаются решить жилищную проблему именно таким способом.

В ходе разбирательств выясняется, что территория нефтепромыслов, в основном, захватывается различными дельцами-маклерами и продается гражданам.

Алмаз Ахмедов, советник компании Security Operation Services, обеспечивающей охрану НГДУ, рассказал Report, что дома здесь строятся незаконно: "Маклеры обманывают граждан, продавая им участки на территориях нефтепромысловых объектов. Жизнь людей, живущих здесь, находится под угрозой. Облучение становится причиной многих заболеваний, в том числе рака крови. Поэтому мы призываем граждан не покупать участки на территориях нефтепромыслов".

Report связался с начальником хозяйственного отдела Исполнительной власти Хазарского района Расулом Расуловым. Он сказал, что они в курсе проблемы и ведут борьбу за предотвращение незаконного строительства на территории.

Оператор: Вугар Ханларов

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