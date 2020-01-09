Незаконно присваиваемые места для парковки - ВИДЕО

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Одним из факторов, способствующих возникновению пробок на дорогах Баку, является неправильная парковка автомобилей. Чтобы предотвратить пробки и плотность на дорогах, во многих местах парковка запрещена и налагаются соответствующие штрафы.

Однако есть территории перед определенными объектами, где нет запрещающих знаков для остановки, однако водителям запрещают здесь парковаться со словами "это территория нашего объекта", либо же требуют плату за возможность парковки. С этой целью владельцы объектов ограждают территорию цепями и пр.

Однако, независимо от того, кому принадлежит тот или иной объект, "приватизация" парковочной зоны перед объектом и запрет заезда на парковку для водителей являются незаконными действиями.

Часто сталкивающиеся с подобными случаями водители сообщили Report, что ждут устранения этой проблемы.

Владельцы объектов не согласились на съемку, однако сообщили, что во многих случаях владельцы оставляют автомобили на длительное время. Это препятствует поставкам грузов в объекты или свободному въезду и выезду посетителей заведений, поэтому возможность парковки ограничивают подобным образом.

Видео: Вугар Ханларов