Неожиданный пассажир: история матери, родившей сына на станции метро в Баку

Асмар Магеррамова, молодая женщина, родившая ребенка прямо на станции бакинского метро, до сих пор находится под впечатлением от этого необычного, но радостного события, которое сделало ее семью знаменитой на весь Азербайджан.

В эксклюзивном интервью корреспонденту Report Асмар поделилась подробностями того удивительного дня.

Женщина рассказала, что это ее вторая беременность. Накануне вечером у нее начались слабые боли и врач посоветовал явиться на осмотр.

"Утром следующего дня мы с моей свекровью отправились в клинику на автобусе, но внезапно схватки усилились. Решили, что на метро доберемся быстрее. Я даже представить не могла, что рожу своего малыша прямо в подземке! К нам на помощь пришли отзывчивые граждане, они же предложили назвать сына Джасур (смелый, отважный)", - сказала она.

Примечательно, что это первый зафиксированный случай рождения ребенка в бакинском метрополитене. Необычное событие произошло 8 августа около 07:40 на станции "20 Января". Руководство Бакинского метрополитена приняло решение предоставить новорожденному право бесплатного пользования метро до достижения им 25-летнего возраста.

Подробно в видеоматериале Report: