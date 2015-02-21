​Мярдяканская мечеть с 500-летней историей - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Расположенная в поселке Мярдякан мечеть Туба-Шахи является одним из древних исторических памятников на территории Азербайджана.

В мечети имеются две хорошо сохранившиеся каменные надписи, в которых указана дата ее строительства. Одна из них содержит год его окончания - 886 год хиджры (1481-1482 гг.), а также имя заказчицы Туба-Шахи. На внутренней надписи указано, что мечеть построена в 1372 году по заказу Гаджи Бахаддина ибн Ходжа Нураддина. Эта надпись относится к более древней мечети села.

Внутри здания наблюдается стремление к контрастности. Стены его сложены из тщательно обработанного камня. В углах напоминающего квадрат плана расположены четыре небольших помещения, соединенные с молельным залом.

Внутреннее построение мечети напоминает двор и усыпальницы Ширваншахов. Внешние стены украшены традиционными узорами. Такая портальная композиция характерна для архитектуры Азербайджана XV века.

Report предлагает вашему вниманию фоторепортаж из Мярдяканской мечети.