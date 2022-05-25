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Могилы украинских военных подверглись вандализму

Могилы украинских военных подверглись вандализму На Аллее героев украинских военных в Черниговской области, часть территории которой была оккупирована Россией на протяжении более месяца, совершены акты вандализма. Прилегающие к кладбищу в Ярцево вблизи города Чернигова могилы украинских военнослу
Мультимедиа
25 мая 2022 г. 11:18
Могилы украинских военных подверглись вандализму

На Аллее героев украинских военных в Черниговской области, часть территории которой была оккупирована Россией на протяжении более месяца, совершены акты вандализма. Прилегающие к кладбищу в Ярцево вблизи города Чернигова могилы украинских военнослужащих, погибших в борьбе за территориальную целостность Украины на Донбассе с 2014 года, разрушены российскими войсками, а государственный флаг прострелен.

Депутат Верховной Рады Украины от Черниговской области (правящая партия "Слуга народа") Олег Семинский, который ознакомил восточноевропейское бюро Report с местом событий, отметил, что акт вандализма шокировал местных жителей и родителей погибших военных.
"На кладбище в Ярцево можно увидеть, сколько зверств и бесчинств было совершено российскими военными. Там есть могилы погибших участников АТО, наших солдат, которые воевали с 2014 года и погибли. По флагам стреляли из автоматов. Они также разрушили храм, который родители построили на свои деньги. Кстати, храм находится в подчинении Русской православной церкви Украины, которая, в свою очередь, подчиняется Московской Патриархии.

Кроме того, они разрушили могилы солдат, воевавших в Афганистане. Это те, кто в свое время сражался с ними плечом к плечу в советской армии. Они уничтожили эти могилы с таким же зверством и дикостью. Однако в Афганистане мы воевали все вместе - русские, азербайджанцы, украинцы, белорусы. А теперь посмотрите, что они натворили. Я не могу понять Путина. Как можно славян, то есть русских, настраивать против украинцев? Я не знаю, какими словами этого можно было добиться".



Украинский депутат рассказал, что российские военные со стороны Синьковки бомбили все села: "По словам тех, кто находится в Синьковке, российские солдаты хотели, чтобы местные жители встречали их, будто бы те пришли с миром. Но люди на это не согласились. Их армия была хорошо оснащена и они думали, что действительно дойдут до Киева за три дня. Но мы их остановили и оказали серьезное сопротивление".


Семинский также отметил, что во время бомбежки Чернигова было очень тяжело, люди прятались в подвалах: "Люди боялись выходить на улицу. Власти не знали, кто где находится, где брать воду и еду. Во время бомбежек погибло более 300 мирных жителей Чернигова. Морги в то время не работали. Людей хоронили прямо перед кладбищем. Была вырыта траншея, в которой людей временно хоронили и засыпали землей. Теперь их перезахоронили в могилах".
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Версия на английском языке ФотоRussian troops desecrate graves of Ukrainian soldiers
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı əsgərlərin qəbirləri vandalizmə məruz qalıb

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