​Место отдыха работников метрополитена - ФОТОСЕССИЯ

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Состоялось открытие перестроенного Центра здоровья и отдыха "Бильгях" ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, как продолжение работ по ликвидации 40-летних домиков и строительству современных многоэтажных домов коттеджного типа, на этот раз построили 5 новых домов, три из которых четырехэтажные (с учетом мансарды) и 2 - двухэтажные. Кроме того, в центре отдыха построят еще 10 двухэтажных и 5 одноэтажных домов.

За счет новых коттеджей этим летом в течение двух недель летний отдых здесь смогут провести 75 семей из четырех человек. Кроме того, новые коттеджи предоставят возможность для отдыха дополнительно 32 семей. Все новые коттеджи оснащены современным бытовым оборудованием, кухонной мебелью и пр.

В остальных коттеджах также произведен капитальный или текущий ремонт, домики обеспечены новым оборудованием.

Кроме того, на территории создан новый парк. Для отдыха детей здесь создана песочная площадка и установлены различные развлекательные сооружения.

В целях организации досуга здесь созданы универсальная площадка с искусственным покрытием для мини-футбола и волейбола, а также площадки для тенниса и шахмат.

Ежедневно с 9:00 до 20:00 через каждый час здесь будут проезжать автобусы, которые доставят отдыхающих на пляж и обратно в центр отдыха.

В этом году в центре используются световое, магнитно-терапевтическое лечение, лечение с помощью парафина, импульсный массаж, лечебный спорт, водное лечение, УЗИ и пр.

С этой целью основное оборудование полностью обновлено, приобретено современное оборудование американского, итальянского и чешского производства.

Отметим, что 20-дневный отдых для работников метрополитена в санатории-профилактории бесплатный.