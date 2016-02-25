В Баку чтят память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Жители Баку приходят к воздвигнутому в память жертв Ходжалинского геноцида памятнику "Крик матери", чтобы почтить память погибших.

Как сообщает Report, память жертв геноцида чтят представители общественности, интеллигенции, школьники, простые граждане. Они возлагают цветы к памятнику, читают молитвы за упокой души жертв трагедии.

Отметим, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2500 ходжалинцев, покинули его в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.