Ливневые дожди вызвали проблемы в Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Ливневые дожди, начавшиеся вчера вечером, привели к ряду негативных последствий в Баку.

Так, дождевые воды местами образовали лужи, возникли перебои в движении общественного транспорта, на дорогах образовались пробки.

Кроме того, в некоторых местах не работали светофоры, что способствовало созданию на дорогах аварийной ситуации.

Отметим, что 26 сентября Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупреждал население, что до конца месяца погодные условия на территории страны будут нестабильными. В сообщении говорилось, что с 27 сентября до конца месяца на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди, местами ливни, град, мокрый снег и снег в высокогорных местностях. Прогнозировался порывистый западный ветер. Сообщалось, что температура воздуха понизится на 5-8 градусов, в реках повысится уровень воды, есть вероятность, что в руслах горных рек могут формироваться кратковременные сели.

Report представляет видеорепортаж с дождливых улиц Баку.