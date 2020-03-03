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Каким станет Бакинский зоопарк после реконструкции - ФОТО

Каким станет Бакинский зоопарк после реконструкции

© archico.az

Опубликованы фотографии того, как будет выглядеть новый Бакинский зоопарк после реконструкции.

Как сообщает Report, проект реконструкции реализуется компанией ArchiСO.

Работы по реконструкции зоопарка начались в 2018 году при поддержке Общественного объединения IDEA. Инициатива реконструкции принадлежит вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Общая территория зоопарка увеличится на два гектара и расширится с 2,25 до 4,25.

На месте прежних тесных вольеров строятся более просторные, которые по задумке не должны ограничивать животных в передвижении.

Кроме того, на территории парка будет размещена ветеринарная клиника. Все животные, птицы и рыбы зоопарка будут содержаться в условиях, соответствующих стандартам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).

В новом зоопарке появится большой акватеррариум  для рыб и земноводных (амфибий).

А для маленьких детей на территории зоопарка будет действовать "уголок" с домашними животными (pet farm) и "Дом бабочек".

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