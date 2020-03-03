Каким станет Бакинский зоопарк после реконструкции - ФОТО

Опубликованы фотографии того, как будет выглядеть новый Бакинский зоопарк после реконструкции.
Как сообщает Report, проект реконструкции реализуется компанией ArchiСO.
Работы по реконструкции зоопарка начались в 2018 году при поддержке Общественного объединения IDEA. Инициатива реконструкции принадлежит вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.
Общая территория зоопарка увеличится на два гектара и расширится с 2,25 до 4,25.
На месте прежних тесных вольеров строятся более просторные, которые по задумке не должны ограничивать животных в передвижении.
Кроме того, на территории парка будет размещена ветеринарная клиника. Все животные, птицы и рыбы зоопарка будут содержаться в условиях, соответствующих стандартам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).
В новом зоопарке появится большой акватеррариум для рыб и земноводных (амфибий).
А для маленьких детей на территории зоопарка будет действовать "уголок" с домашними животными (pet farm) и "Дом бабочек".