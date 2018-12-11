Из самых приближенных к линии фронта сёл - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Агдам. 11 декабря. REPORT.AZ/ Армянская сторона регулярно нарушает режим прекращения огня и подвергает обстрелу жилые дома, административные здания и занимающихся сельским хозяйством лиц в селах, расположенных на территориях, приближенных к линии фронта в Агдамском районе.

Больше всего обстрелу подвергаются районные села Гардаглы и Чеменли. Солдаты вооруженных подразделений Армении держат эти села под наблюдением и преимущественно обстреливают мирное население, занятое земледелием.

Report представляет видеорепортаж корреспондента карабахского бюро Шамхала Адыгезалова из приближенных к линии фронта сел: