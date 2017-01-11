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    Ичеришехер - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Ежедневно сюда приходит большое количество местных жителей и туристов

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Самая древняя часть Баку – Ичеришехер  постоянно находилась в центре внимания.

    На охватывающей 22 га территории Ичеришехер проживает свыше 1 300 семей.

    Ежедневно, чтобы ознакомитьcя с редкой архитектурой Ичеришехер, погулять по старым улицам и переулкам, сюда приходит множество местных жителей и туристов.

    На территории заповедника находятся известные памятники архитектуры – Девичья башня, комплекс Ширваншахов, десятки историко-архитектурных памятников – мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, здесь действуют несколько музеев, посольства, отели, торговые объекты, кафе и рестораны.

    Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж из Ичеришехер. 

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