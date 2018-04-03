Госкомитет: На территории Аллеи шехидов оползневый процесс не наблюдается - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ После последнего оползня на Баиловском склоне в Сабаильском районе и близ телебашни возникла опасность и для других жилых и нежилых участков на территории.

Один из таких участков - расположенная недалеко от оползневой зоны Баилово Аллея шехидов.

Сотрудники Report побывали на указанной территории для изучения ситуации в Аллее шехидов.

Оползень на указанной территории - не новшество. Процесс периодически активизируется. Причина связана с интенсивными осадками, чрезмерной загруженностью, ведением строительных работ и пр.

Сотрудники Report выяснили, что возникшие на территории трещины проверяются, некоторые установленные на них маяки заменены, отдельные восстановлены.

По словам находившихся здесь и отвечающих за чистоту лиц, в последние месяцы специалисты часто проверяют состояние трещин.

На запрос Report в Госкомитете градостроительства и архитектуры ответили, что на территории Аллеи шехидов на данный момент оползневый процесс не наблюдается: "Трещины не увеличились. Несколько раз в месяц здесь производится осмотр, при необходимости обновляются маяки. Согласно результатам проведенной 28 марта проверки, трещины на маяках не возникли, что является показателем того, что на данный момент оползневый процесс на этом участке не наблюдается. Очередной осмотр территории планируют в этом месяце".

Корреспондент: Айнур Османгызы