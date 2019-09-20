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Фильм "ЖАРА" вызвал большой интерес у московских зрителей - ВИДЕО

​Фильм "ЖАРА" вызвал большой интерес у московских зрителей - ВИДЕО

Романтическая комедия "ЖАРА" вызвала большой интерес у московских зрителей.

Как сообщает российское бюро Report, публика не смогла остаться равнодушной к азербайджанскому колориту, красивому и современному Баку и, конечно же, фестивалю "ЖАРА", которые были продемонстрированы зрителям в фильме. 

Делясь со своими впечатлениями о кинокартине с корреспондентом Report, зрители не раз повторяли "Хотим в Баку!". 

Отметим, что съемки фильма состоялись в июле прошлого года в Баку в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА". 

Кинематографистам удалось на несколько дней собрать вместе главных звезд России и Азербайджана. 

В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, ЭМИН, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и другие. 

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главных ролях в клипах Эмина Агаларова на песни "Невероятная" и "Wicked Game". 

В фильме Дашу в Баку вместе с другими звездными участниками фестиваля ждет множество приключений. Автор идеи фильма и продюсер - Теймур Джафаров, режиссер - Дуня Лисова, художник-постановщик Максим Алипченко, оператор-постановщик Василий Рыжов.

Показ романтической комедии "ЖАРА" с 5 сентября  проводится и в  кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus в Баку. 

Игбал Рустамов

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