​Фильм "Самоотверженный", посвященный известному азербайджанскому академику - ВИДЕО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Состоялся показ художественно-документального фильма "Самоотверженный", приуроченного к 85-летнему юбилею первого вице-президента компании SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде. Как сообщает агентство Report, фильм состоит из двух частей, и в основу его легли реальные очерки из книги Х.Юсифзаде "Годы и вехи моей жизни".

Автором сценария фильма, снятого общественным объединением "SOCAR-Мediа" по заказу SOCAR является Эльдар Искендерзаде.

Биография видного ученого-нефтяника, академика Хошбахта Юсифзаде, который вложил огромный труд в разведку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море, на самом деле является интересным повествованием о нефтяной эпопее Азербайджана. В фильме "Самоотверженный" представлены интересные моменты из жизни Х.Юсифзаде и жизненные рассказы в хронологической последовательности. Фильм снят на легендарных нефтяных камнях, в различных уголках города Баку, в государственной нефтяной академии, а также в поселках Пиршаги и Бузовна.

В фильме задействованы народные артисты Расим Балаев, Саида Гулиева, Ильхам Аскеров, заслуженные артисты Азад Шукюров, Фархад Исрафилов, Алиджан Азизов, Алигулу Самедов, Намис Ширмамедов, Мирза Агазаде, Шамиль Сулейманов, актеры Хикмет Рагимов, Гюнеш Мехтиева, Кенюль Шахбазова, Рауф Гусейнов и другие.

Режиссер-постановщик фильма - Васиф Мамедзаде, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, консультант - Халик Мамедов.