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    ​Если в доме Гаджи Зейналабдина Тагиева не произведут капитальный ремонт, он полностью разрушится - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Дом, в котором миллионер жил в 1885-1924 годах, может рухнуть

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Если в ближайшее время не приступят к капитальному ремонту расположенного в Мардакянах дома известного азербайджанского миллионера, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, он может полностью разрушиться.

    Как сообщает Report, дом, в котором он жил в 1885-1924 годах, полностью запущен и ему грозит разрушение.

    В настоящее время в доме Г.З.Тагиева разместились вынужденные переселенцы.

    Отметим, что в результате оккупации Азербайджана Советской армией в 1920 году вся собственность миллионера была конфискована. По просьбе местного населения и по распоряжению одного из руководителей новой власти Наримана Нариманова ему предоставили право проживания в одном из своих особняков. Г.З.Тагиев остановил свой выбор на отцовском доме в Мардакянах, где и умер 1 сентября 1924 года. В годы Великой Отечественной войны в здании располагался госпиталь.  

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