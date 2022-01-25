Эксперт: В Баку с незаконных парковок ежемесячно зарабатывают около 300 тыс. манатов

“В Баку работают более 600 незаконных контролеров. В течение одной ночи внезапно все они исчезли. За последние два дня их не встретишь на улицах и проспектах столицы”.

“В Баку работают более 600 незаконных контролеров. В течение одной ночи внезапно все они исчезли. За последние два дня их не встретишь на улицах и проспектах столицы”.

Об этом Report сообщил эксперт в области транспорта Эльмеддин Мурадлы.

По его словам, незаконной парковкой в Баку занимаются паркинг “ASA”, паркинг “Chinar”, созданный бывшим начальником полиции, полковником запаса Низами Годжаевым, и лица, представляющиеся ветеранами войны.

По словам эксперта, ”парковщики" за месяц собирают с водителей около трехсот тысяч манатов.

“Мы можем сделать так, чтобы эта сумма поступала в Фонд “YAŞAT”. Вместо мошенников, которые зарабатывают деньги, выдавая себя за ветеранов войны, мы можем обеспечить работой настоящих ветеранов. Полученные средства могут поступать в Фонд "YAŞAT" и оказывать поддержку в лечении ветеранов и решении их социальных проблем. Почему эта сумма должна стекаться в чьи-то карманы? Это явная коррупция", - сказал он.

Отметим, что в последние дни Государственная дорожная полиция приступила к рейдам в связи с незаконной парковкой в Баку.