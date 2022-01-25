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Эксперт: В Баку с незаконных парковок ежемесячно зарабатывают около 300 тыс. манатов

Эксперт: В Баку с незаконных парковок ежемесячно зарабатывают около 300 тыс. манатов “В Баку работают более 600 незаконных контролеров. В течение одной ночи внезапно все они исчезли. За последние два дня их не встретишь на улицах и проспектах столицы”.
Мультимедиа
25 января 2022 г. 20:16
Эксперт: В Баку с незаконных парковок ежемесячно зарабатывают около 300 тыс. манатов

“В Баку работают более 600 незаконных контролеров. В течение одной ночи внезапно все они исчезли. За последние два дня их не встретишь на улицах и проспектах столицы”.

Об этом Report сообщил эксперт в области транспорта Эльмеддин Мурадлы.

По его словам, незаконной парковкой в Баку занимаются паркинг “ASA”, паркинг “Chinar”, созданный бывшим начальником полиции, полковником запаса Низами Годжаевым, и лица, представляющиеся ветеранами войны.

По словам эксперта, ”парковщики" за месяц собирают с водителей около трехсот тысяч манатов.

“Мы можем сделать так, чтобы эта сумма поступала в Фонд “YAŞAT”. Вместо мошенников, которые зарабатывают деньги, выдавая себя за ветеранов войны, мы можем обеспечить работой настоящих ветеранов. Полученные средства могут поступать в Фонд "YAŞAT" и оказывать поддержку в лечении ветеранов и решении их социальных проблем. Почему эта сумма должна стекаться в чьи-то карманы? Это явная коррупция", - сказал он.

Отметим, что в последние дни Государственная дорожная полиция приступила к рейдам в связи с незаконной парковкой в Баку.

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Версия на английском языке ВидеоExpert: AZN300,000 collected monthly from illegal parking in Baku
Версия на азербайджанском языке ВидеоEkspert: "Bakıda qanunsuz parklanmadan hər ay 300 min manat yığılır"

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