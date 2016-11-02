Единственный в мире интерактивный музей новостей Newseum - ФОТОРЕПОРТАЖ

Вашингтон. 31 октября. REPORT.AZ/ Единственный в мире интерактивный музей новостей и журналистики Nuwseum открылся Вашингтоне в 2008 году.

Сначала этот уникальный музей находился в Арлингтоне, штат Вирджиния, однако было решено переместить его в Вашингтон в специально построенное здание. Стоимость строительства нового здания для музея составила 450 млн долларов.

Командированный в США корреспондент Report представляет фоторепортаж из Newseum.

Здание музея, расположенного в самом центре Вашингтона - на Пенсильвания-авеню, между Белым домом и Капитолием, сразу запоминается своей прозрачностью – с улицы видно всё происходящее внутри. Таким образом, фасад символизирует социальную функцию прессы. Также на фасаде здания музея огромными буквами высечен текст первой поправки Конституции США, гарантирующей основные права и свободы американских граждан.

На 7 этажах музея расположены 14 галерей, 15 кинозалов и две вещательные студии. Общая площадь экспозиций — 75 тыс. кв. м.

Музей уникален своей интерактивностью. Посетители музея смогут попробовать себя в роли редактора, телевизионного корреспондента, фотожурналиста, дети могут сыграть в интерактивную игру-квест "Как быть журналистом", научившись основам ведения интервью и собирания материала для статьи.

В музее представлена хронология развития важнейших средств массовой информации – печатных СМИ, радио, телевидения, фотографии. Экспозиция охватывает тысячелетия – от клинописи на глиняных черепках до интернет-изданий, представленных на сенсорных мониторах.

Посетители могут увидеть тут фрагменты Берлинской стены, антенну с крыши уничтоженного террористами Всемирного торгового центра, чернильницу Марка Твена и даже выставку ФБР, посвященную их деятельности по предотвращению терроризма.

В кинозале можно посмотреть фильм о знаменитой журналистке конца XIX века Нелли Блай, которая симулировала сумасшествие, чтобы подготовить репортаж из женской психбольницы.

На двухэтажной стеклянной стене запечатлены более 1800 имён журналистов, погибших при исполнении своего долга, начиная с 1837 года.

В музее также расположена первая в США постоянная музейная экспозиция, посвященная трагическим событиям 11 сентября 2001 года. Она включает в себя все информационные сообщения, вышедшие в мировой прессе в связи с трагедией в течение двух дней - 11 и 12 сентября 2001 года. Кроме того, посетителям демонстрируется специально созданный документальный фильм, в котором собраны интервью журналистов, освещавших эту трагедию.