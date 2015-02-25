​Дом-музей и могила Мирзы Фатали Ахундова - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ / В доме в Тбилиси, где прожил большую часть своей жизни М.Ф.Ахундов, функционирует музей памяти. Как сообщает Report, за счет финансовых средств правительства Азербайджана, в 2013 году в доме-музее писателя произведены ремонтно-восстановительные работы.

В настоящее время при музее функционирует центр культуры азербайджанцев Грузии. Экспозиции музея размещены в шести залах. Здесь хранятся различные предметы, относящиеся к жизни Ахундова (документы, рукописи, медали, книги, швейная машинка дочери, предметы домашнего обихода и др.), а также фотографии, отражающие память о нем. Одна из комнат сохранена как рабочий кабинет писателя. В этой комнате хранятся его личные вещи, в том числе, письменный стол, книжный шкаф, настенные часы и лампа. В музее функционирует единственная в Тбилиси библиотека книг на азербайджанском языке. Кроме того, в административном здании функционирует галерея искусств и художественное кафе-библиотека "Monsieur Jordan". В кафе установлен памятник Ахундову из воска. В одном из шести залов музея собраны экспонаты, отражающие древнюю культуру Азербайджана, а другой зал посвящен азербайджано-грузинской дружбе.

Напомним, могила писателя находится в Ботаническом саду в Тбилиси.