День влюбленных в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Некоторые молодые люди в Азербайджане отмечают сегодняшний день как День влюбленных.

В связи с этим сотрудники Report посетили сегодня несколько столичных цветочных и подарочных магазинов и подготовили фоторепортаж.

По словам продавцов, уже несколько дней в цветочных и подарочных магазинах ощущается некоторое оживление.

Владелец одного из цветочных магазинов в центре столицы сказал, что по сравнению с предыдущими годами, в этом году покупателей меньше: "Цены на цветы начинаются с трех манатов за одну штуку. В основном покупают букеты стоимостью 25-30 манатов. По сравнению с прежними годами, упадок настроения в этом году связан с девальвацией. Люди избегают расточительства и не хотят дополнительных затрат".

По словам мужчины, ежедневно продающего цветы на обочинах дорог, для них не имеет значения, является какой-то день обычным или праздничным: "Мы продаем цветы ежедневно. Один день мы можем продать много цветов, а на другой день значительно меньше. Хотя в последнее время количество покупателей сократилось, есть люди, которые часто покупают цветы вне зависимости от того, праздничный ли день или нет".

В магазине косметики сказали, что в последние дни число покупающих подарки людей сравнительно возросло: "Однако по сравнению с прежними годами в этом году статистика покупателей заметно сократилась и это связано с кризисом".

В магазине также сказали, что покупатели в основном предпочитают парфюмерию: "Что же касается цен, стоимость подарков в основном бывает либо меньше 100 манатов, либо больше 200 манатов".

Фото: Фири Салим