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    Демонтированы незаконно возведенные ограждения с 3 гектаров территории в "Зейтунлуг" - ВИДЕО

    © Report / Elchin Murad

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Исполнительной властью города Баку продолжаются работы по демонтажу заборов незаконно захваченных территорий в районах столицы.

    Report представляет видеоматериал, подготовленный во время демонтажных работ на участке, именуемом "Зейтунлуг", на территории 6-ого микрорайона в Бинагадинском районе.

    Отметим, что с привлечением техники и живой силы ИВ г. Баку и ИВ Бинагадинского района на месте насаждения оливковых деревьев были демонтированы ограждения 16 незаконно захваченных различными людьми земельных участков общей площадью 3 гектара, территория очищена от стройматериалов и отходов. Начаты работы по посадке на данной территории новых деревьев и восстановлению зеленых насаждений. В связи с незаконным ограждением заборами территории парка и уничтожением зеленых насаждений будет направлено обращение в правоохранительные органы.

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