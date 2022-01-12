Курить или не курить - безработные кальянщики в Азербайджане просят снять запрет

В Азербайджане около двух лет запрещено употребление кальяна в объектах общественного питания. Этот запрет был введен для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. Ранее в рамках этих ограничений был введен запрет на

В Азербайджане около двух лет запрещено употребление кальяна в объектах общественного питания. Этот запрет был введен для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. Ранее в рамках этих ограничений был введен запрет на деятельность кафе, ресторанов и других объектов общепита, однако впоследствии он был снят. Тем не менее, запрет на употребление кальяна в объектах общепита все еще действует. Это означает, что уже около двух лет в кафе, ресторанах и чайных не работают кальянщики.

В беседе с сотрудником Report кальянщики пожаловались, что почти два года они безработные из-за пандемии коронавируса.

Кальянщики говорят, что некогда они были завалены работой, но сейчас не могут прокормить свои семьи и выражают недовольство запретом на употребление кальяна.

Кальянщик Руслан Зейналов заявил, что после введения ограничений из-за пандемии коронавируса остался без работы. По его словам, в объекте, где он работал, вместе с ним работали около 60 кальянщиков, все они остались без работы: "Больше всего от коронавируса страдают чайные дома, многие клиенты этих заведений употребляют кальян. Уже практически во всем мире разрешены кальянные. Мы обратились во все инстанции, но пока результатов нет. Мы всегда соблюдали санитарно-гигиенические правила, держали в чистоте кальяны и их составные части".

Мастер-кальянщик Садиг Гусейнов сказал, что занимается этим делом уже 20 лет: "У меня тоже есть сотрудники. Они часто звонят и интересуются, когда возобновится работа. В разное время я представлял Азербайджан во многих странах по этому направлению".

Кальянщик Расул Зейналов отметил, что туристы, приезжающие в Азербайджан из многих стран, обычно посещают объекты общепита именно ради кальяна: "Сегодня туристы заходят, интересуются кальянами, а если их нет, они уходят, даже не выпив чай".

Заведующий кафедрой легочных заболеваний Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Джейхун Исмаилзаде сообщил Report, что, в отличие от сигарет, прибор кальяна используется неоднократно:

"При использовании меняется только мундштук, но даже при этом возможна передача инфекционных заболеваний. Как бы часто не менялся мундштук, ротовая жидкость, которая накапливается внутри трубки кальяна, является основной причиной распространения инфекции".

С 12 марта 2020 года постановлением Кабинета министров в функционирующих в нашей стране объектах общепита введен запрет на использование кальяна.

Видеоматериал подготовили:

Оператор: Вугар Ханларов

Монтажер: Сабухи Мамедов