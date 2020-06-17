Бакинские пляжи сегодня - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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В Азербайджане начался пляжный сезон.

Как передает Report, из-за пандемии коронавируса плотности на пляжах не наблюдается.

Одним из самых посещаемых мест, куда устремились жители Баку, являются пляжи Мярдякана. Здесь можно встретить отдыхающих, хотя их не так много.

Для организации отдыха людей на территории пляжей установлены сиденья, у входа - дезинфицирующие средства.

Только у некоторых лиц из числа обслуживающего персонала можно увидеть маски, а так их практически никто не носит. Спасатели МЧС контролируют территорию пляжа.

Отдыхающие сообщили, что довольны пляжем и заявили, что не смогут остаться без моря в летний сезон.