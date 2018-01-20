Азербайджанский народ чтит память жертв 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего утра, несмотря на холодную погоду и сильный ветер, десятки тысяч людей приходят в Аллею шехидов, чтобы почтить память шехидов, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, пришедшие сюда госчиновники, педагоги, учащиеся, студенты, дети и их воспитатели, военнослужащие, медработники и люди других профессий возлагают цветы к могилам, читают молитвы за упокой души шехидов.

Отметим, что с событий, происшедших в ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года, прошло 28 лет. В ту ночь советские войска были введены на Площадь "Азадлыг" и многие столичные улицы. Они открыли огонь по мирным и безоружным жителям Баку.