Общественность Азербайджана чтит память общенационального лидера - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня проходит 13 лет со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, как и в прежние годы, чтобы почтить память общенационального лидера, люди толпами идут в Аллею почетного захоронения.

Почтить память Гейдара Алиева пришли министры, депутаты Милли Меджлиса, руководители комитетов, компаний и управлений, представители интеллигенции, молодежь.

Поток людей в Аллею почетного захоронения продолжается.

Report предлагает вниманию читателей подготовленный с Аллеи почетного захоронения фоторепортаж.