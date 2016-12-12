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    Общественность Азербайджана чтит память общенационального лидера - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Поток людей в Аллею почетного захоронения продолжается

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня проходит 13 лет со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, как и в прежние годы, чтобы почтить память общенационального лидера, люди толпами идут в Аллею почетного захоронения.

    Почтить память Гейдара Алиева пришли министры, депутаты Милли Меджлиса, руководители комитетов, компаний и управлений, представители интеллигенции, молодежь.

    Поток людей в Аллею почетного захоронения продолжается.

    Report предлагает вниманию читателей подготовленный с Аллеи почетного захоронения фоторепортаж. 

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