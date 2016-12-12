Общественность Азербайджана чтит память общенационального лидера - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня проходит 13 лет со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, как и в прежние годы, чтобы почтить память общенационального лидера, люди толпами идут в Аллею почетного захоронения.
Почтить память Гейдара Алиева пришли министры, депутаты Милли Меджлиса, руководители комитетов, компаний и управлений, представители интеллигенции, молодежь.
Поток людей в Аллею почетного захоронения продолжается.
Report предлагает вниманию читателей подготовленный с Аллеи почетного захоронения фоторепортаж.
Firi SalimАвтор новости
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