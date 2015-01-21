Азербайджанец, занимающийся Эбру: "Это искусство, близкое к природе человека" - ВИДЕО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В искусстве Эбру используют исключительно натуральные материалы. Мастеров Эбру называют эбрузенами. Как сообщил Report азербайджанский эбрузен, специалист в этой области искусства Вусал Гарагашлы, для рисования на воде применяются исключительно натуральные краски. Подготовка воды занимает 5-6 часов. В краску добавляют желчь крупного рогатого скота, которая придает им некоторые особенности. Под воздействием желчи краски не смешиваются друг с другом, и не оседают на дно. В искусстве Эбру больше всего используют воду, поэтому это искусство близко к природе человека.