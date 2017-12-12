 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан чтит память Гейдара Алиева - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Наблюдается поток людей в Аллею почетного захоронения© Report/ Firi Salim

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня исполнилось 14 лет со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, наблюдается поток людей в Аллею почетного захоронения для того, чтобы почтить память великого лидера.

    Почтить память общенационального лидера пришли министры, депутаты Милли меджлиса, руководители комитетов, компаний и управлений, интеллигенция, молодежь, представители общественности страны, обычные люди.

    Посещение людьми Аллеи почетного захоронения продолжается.

    Report представляет фоторепортаж с церемонии почитания памяти общенационального лидера. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi