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Жители освобожденных территорий получат льготы при профобразовании в других регионах Азербайджана

Жители освобожденных территорий получат льготы при профобразовании в других регионах Азербайджана 14:35
Милли Меджлис
12 февраля 2025 г. 15:04
Жители освобожденных территорий получат льготы при профобразовании в других регионах Азербайджана

Жители освобожденных территорий могут рассчитывать на льготы при получении профобразования в других регионах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев во время обсуждения предлагаемых изменений в законы "Об образовании" и "О профессиональном образовании" на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию.

По его словам, если человек проживает в Агдаме или Физули, но хочет получить профессиональное образование, например, в Тертере или Барде, то он сможет воспользоваться данной льготой: "В будущем могут быть предусмотрены и другие льготы. Но пока эти изменения предусмотрены для трехлетней программы".

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Версия на азербайджанском языке Güzəştlər azad edilmiş ərazilərdən kənarda peşə təhsili alanlara da şamil olunacaq

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