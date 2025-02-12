Жители освобожденных территорий получат льготы при профобразовании в других регионах Азербайджана

14:35

Жители освобожденных территорий могут рассчитывать на льготы при получении профобразования в других регионах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев во время обсуждения предлагаемых изменений в законы "Об образовании" и "О профессиональном образовании" на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию.

По его словам, если человек проживает в Агдаме или Физули, но хочет получить профессиональное образование, например, в Тертере или Барде, то он сможет воспользоваться данной льготой: "В будущем могут быть предусмотрены и другие льготы. Но пока эти изменения предусмотрены для трехлетней программы".