Завтра состоится заседание Милли Меджлиса

В пятницу, 9 апреля, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как передает Report, в повестку заседания входит 6 вопросов:
1. Отчет о деятельности Кабинета министров за 2019 год;
2. Назначение Эльмана Сирадж оглу Рустамова на должность члена Правления Центрального банка Азербайджана;
3. Законопроект о внесении поправок в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса" (второе чтение);
4. Законопроект о внесении поправок во "Внутренний Устав Милли меджлиса" (второе чтение);
5. Законопроект о внесении поправок в закон "О комитетах Милли Меджлиса" (второе чтение);
6. Законопроект о внесении поправок в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной Войне" (второе чтение).