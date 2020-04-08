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Завтра состоится заседание Милли Меджлиса

Завтра состоится заседание Милли Меджлиса

В пятницу, 9 апреля, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания входит 6 вопросов:

1. Отчет о деятельности Кабинета министров за 2019 год;

2. Назначение Эльмана Сирадж оглу Рустамова на должность члена Правления Центрального банка Азербайджана;

3. Законопроект о внесении поправок в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса" (второе чтение);

4. Законопроект о внесении поправок во "Внутренний Устав Милли меджлиса" (второе чтение);

5. Законопроект о внесении поправок в закон "О комитетах Милли Меджлиса" (второе чтение);

6. Законопроект о внесении поправок в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной Войне" (второе чтение).

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