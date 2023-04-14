Завотделом ММ: Телеканалы не выполняют требований о запрете пропаганды курения

К сожалению, сегодня в транслируемых рядом телеканалов программах и сериалах открыто пропагандируется курение вопреки требованиям законодательства.

К сожалению, сегодня в транслируемых рядом телеканалов программах и сериалах открыто пропагандируется курение вопреки требованиям законодательства.

Как сообщает Report, об этом заведующий отделом социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре во время обсуждения избрания членов Вещательного совета ITV.

Председатель комитета по культуре Ганира Пашаева отметила, что пропаганда курения на телевидении превратилась в серьезную проблему, и необходимо предпринять соответствующие шаги для борьбы с ней.