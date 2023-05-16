Зампред Верховной Рады поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Украины

Благодарю руководство Азербайджана за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Благодарю руководство Азербайджана за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как передает Report, об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева,.

По ее словам, есть люди, которые объединяют нации и пишут историю: “Гейдар Алиев был такой личностью для Азербайджана. Он построил новый, независимый и процветающий Азербайджан. Украина и Азербайджан были особенно близки в период обретения независимости. Есть события, которые объединяют народы. Это победы и сражения, которые приносят независимость. Сейчас Украина переживает такие события. Украина защищает свой народ, язык, землю на войне. Она противодействует полномасштабной агрессии России, отвратительной и жестокой войне”.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины также поблагодарил Азербайджан за поддержку: “Официальный Баку оказывает Украине необходимую гуманитарную помощь. Эта помощь особенно проявилась во время разрушения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских авиаударов. Хочу поблагодарить руководство Азербайджана за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Уверяю вас, что Украина будет безоговорочно поддерживать территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Особая благодарность этническим азербайджанцам, которые сражались за нашу свободу в рядах Вооруженных сил Украины и отдали свои жизни. Мы, украинцы, никогда не забудем их вклад в нашу совместную победу над российской агрессией. Мы твердо верим в победу Украины. Мы должны вернуть все города и села Украины. Поздравляем Азербайджан, который открыт для справедливого мира с Арменией. Флаг Азербайджана должен развеваться на всех территориях страны”.