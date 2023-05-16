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Зампред Верховной Рады поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Украины

Зампред Верховной Рады поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Украины Благодарю руководство Азербайджана за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 15:17
Зампред Верховной Рады поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Украины

Благодарю руководство Азербайджана за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как передает Report, об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева,.

По ее словам, есть люди, которые объединяют нации и пишут историю: “Гейдар Алиев был такой личностью для Азербайджана. Он построил новый, независимый и процветающий Азербайджан. Украина и Азербайджан были особенно близки в период обретения независимости. Есть события, которые объединяют народы. Это победы и сражения, которые приносят независимость. Сейчас Украина переживает такие события. Украина защищает свой народ, язык, землю на войне. Она противодействует полномасштабной агрессии России, отвратительной и жестокой войне”.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины также поблагодарил Азербайджан за поддержку: “Официальный Баку оказывает Украине необходимую гуманитарную помощь. Эта помощь особенно проявилась во время разрушения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских авиаударов. Хочу поблагодарить руководство Азербайджана за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Уверяю вас, что Украина будет безоговорочно поддерживать территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Особая благодарность этническим азербайджанцам, которые сражались за нашу свободу в рядах Вооруженных сил Украины и отдали свои жизни. Мы, украинцы, никогда не забудем их вклад в нашу совместную победу над российской агрессией. Мы твердо верим в победу Украины. Мы должны вернуть все города и села Украины. Поздравляем Азербайджан, который открыт для справедливого мира с Арменией. Флаг Азербайджана должен развеваться на всех территориях страны”.

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Версия на английском языке Deputy Chair of the Verkhovna Rada thanks leadership of Azerbaijan for their support to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın sədr müavini Ukraynaya verdiyi dəstəyə görə Azərbaycan rəhbərliyinə təşəkkür edib

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